Законопроект о легализации использования марихуаны имеет значение для некоторых групп украинцев, сказал 12 июля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время брифинга в парламенте

В то же время он предположил, что есть и более существенные вопросы, требующие срочного рассмотрения.

«Я знаю, что есть люди, которым важно обеспечить медикаментозную помощь, во время болезни, в том числе, и онкозаболеваний, но, я думаю, что есть более важные вопросы, которые нужно было бы рассмотреть на заседании Рады», — сказал Разумков.

Политолог назвал марихуану средством для спасения экономики Украины © CC0, Pixabay Владимир Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание 13 июля.

Разумков уже неоднократно давал понять, что в команде президента Зеленского он является независимым игроком и может стать конкурентом Зеленского на выборах президента в 2024 году.

Проект закона о легализации медицинского каннабиса был зарегистрирован в Раде еще в конце декабря 2020 года. Он легализует в стране оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и в промышленности.