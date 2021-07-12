В то же время он предположил, что есть и более существенные вопросы, требующие срочного рассмотрения.
«Я знаю, что есть люди, которым важно обеспечить медикаментозную помощь, во время болезни, в том числе, и онкозаболеваний, но, я думаю, что есть более важные вопросы, которые нужно было бы рассмотреть на заседании Рады», — сказал Разумков.
Ранее для рассмотрения законопроекта о медицинском каннабисе президент Украины Владимир Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание 13 июля.
Разумков уже неоднократно давал понять, что в команде президента Зеленского он является независимым игроком и может стать конкурентом Зеленского на выборах президента в 2024 году.
Проект закона о легализации медицинского каннабиса был зарегистрирован в Раде еще в конце декабря 2020 года. Он легализует в стране оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и в промышленности.