По словам адвоката, подозрение основано на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.
«По версии следствия, в апреле-2020 Семенченко отдал указание бывшему атошнику Вадиму Боровику (он сотрудничает со следствием. — Ред.) перевезти оружие в тренировочную базу. И дал Боровику деньги. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинении Семенченко. И весь ход операции был под личным контролем последнего», — говорится в сообщении.
Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. 29 апреля суд оставил Семенченко под стражей.
Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.