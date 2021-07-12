Экс-командиру батальона «Донбасс» и бывшему депутату Верховной Рады Семену Семенченко, который находится в СИЗО по подозрению в создании частной военной компании, предъявили новое подозрение в виде незаконного ношения, хранения, приобретения оружия и боеприпасов. Об этом 12 июля сообщает KlymenkoTime в Telegram

Адвокаты Семенченко оказывали давление на судей — СМИ © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк

«По версии следствия, в апреле-2020 Семенченко отдал указание бывшему атошнику Вадиму Боровику (он сотрудничает со следствием. — Ред.) перевезти оружие в тренировочную базу. И дал Боровику деньги. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинении Семенченко. И весь ход операции был под личным контролем последнего», — говорится в сообщении.

Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. 29 апреля суд оставил Семенченко под стражей.

Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла ее деятельность.