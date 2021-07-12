Новым президентом Украины будет нынешний спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом 12 июля в эфире Апостроф TV заявил астролог Влад Росс, делая политический прогноз

Астролог поделился тайной из личной жизни Януковича © РИА Новости/Владимир Трефилов Петр Порошенко не сможет находиться на Украине, поскольку будут приведены неопровержимые факты причастности к коррупции. Бывший глава государства, по его словам, сбежит в Испанию.

Также астролог полагает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не станет олигархом.

«Есть еще Разумков. Я всегда говорил, что это будущий президент Украины», — сказал Росс.

В 2019 году астролог сказал, что Разумкову подходит пост спикера парламента. Также он отмечал, что Разумкову грозит преждевременная смерть.