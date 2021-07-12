Прямое авиасообщение между Минском и Крымом откроют, если экономически это перекроет возможные потери от санкций Запада, сказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей 12 июля в интервью RT

«Должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», — сказал Макей.

Из Минска в Крым на самолете. «Воздушная блокада» Белоруссии воочию © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск договариваются об организации прямых авиарейсов из белорусской столицы в Симферополь.

Глава республики заявил, что предложил президенту Владимиру Путину: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают».