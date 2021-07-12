«Должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», — сказал Макей.
В ответ на ремарку журналиста о том, что отношения с Западом у Минска и так хуже некуда, Макей ответил: «Надо посмотреть».
В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск договариваются об организации прямых авиарейсов из белорусской столицы в Симферополь.
Глава республики заявил, что предложил президенту Владимиру Путину: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают».