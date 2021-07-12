Экс-глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, против которого на Украине открыты уголовные дела, заявил о намерении вернуться на родину ради политической карьеры в оппозиции. Его слова прозвучали в интервью ресурсу Лига.net, опубликованном 12 июля

Коболев покинул Украину после того, как был уволен из «Нафтогаза» за провальный результат компании в 2020 году. По его словам, он продолжает влиять на работу госмонополиста.

«Я не могу бросить "Нафтогаз". Это не та история, о которой можно взять и забыть — начиная с дискуссий с журналистами, заканчивая общением с коллегами с рынка и попытками противостоять возбуждению против меня уголовных дел за попытку растаможки российского газа в 2015 году», — цитирует издание Коболева.

Он утверждает, что намерен вскоре вернуться на Украину ради политической карьеры.

«Я так понял, Китай сейчас рассматривается как эталонная модель государственного строя. Если в Украине будет принято решение реализовывать ее у нас, будет повод серьезно задуматься о политической карьере в оппозиции», — сказал Коболев.

Китайский фактор в украинской политике. Как Пекин стал врагом Киева и что из этого получится © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Давид Арахамия заявил, что его коллеги вдохновлены опытом Коммунистической партии Китая и хотят выстроить свою работу аналогичным образом.

Также в последнее время Киев и Пекин объявили о совместной работе над инфраструктурными проектами на Украине.

Между тем Вашингтон недоволен перспективами сотрудничества Украины и Китая, так как объявил КНР угрозой номер один для США.