Коболев покинул Украину после того, как был уволен из «Нафтогаза» за провальный результат компании в 2020 году. По его словам, он продолжает влиять на работу госмонополиста.
«Я не могу бросить "Нафтогаз". Это не та история, о которой можно взять и забыть — начиная с дискуссий с журналистами, заканчивая общением с коллегами с рынка и попытками противостоять возбуждению против меня уголовных дел за попытку растаможки российского газа в 2015 году», — цитирует издание Коболева.
Он утверждает, что намерен вскоре вернуться на Украину ради политической карьеры.
«Я так понял, Китай сейчас рассматривается как эталонная модель государственного строя. Если в Украине будет принято решение реализовывать ее у нас, будет повод серьезно задуматься о политической карьере в оппозиции», — сказал Коболев.
Ранее глава фракции в Верховной Раде правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что его коллеги вдохновлены опытом Коммунистической партии Китая и хотят выстроить свою работу аналогичным образом.
Также в последнее время Киев и Пекин объявили о совместной работе над инфраструктурными проектами на Украине.
Между тем Вашингтон недоволен перспективами сотрудничества Украины и Китая, так как объявил КНР угрозой номер один для США.