«В наше смутное время мы хотим еще раз напомнить, что русские и украинцы прошли вместе долгий путь. Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее», — написал Лесик.
Он заявил, что у обоих народов одни и те же ценности — мир, укрепление экономических связей и процветание. Депутат отметил, что современная политика разъединяет, но духовность, культура и общие исторические корни стали залогом общего будущего.
До этого упомянутый камень уже был разрушен в 2017 году. Активисты не раз просили Службу безопасности отреагировать на действия депутата Лесика.
Ранее сообщалось, что депутаты Киевсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы между городами Киевом и Москвой. Не голосовала в полном составе только фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь».