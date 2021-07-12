Представители «Оппозиционной платформы – За жизнь» восстановили памятный знак дружбы украинского и русского народов в селе Русская Лозовая в Харьковской области, который несколько раз разбивали — и в последний раз в марте. О восстановлении 12 июля сообщил в Facebook депутат Харьковского городского совета от партии Андрей Лесик

«В наше смутное время мы хотим еще раз напомнить, что русские и украинцы прошли вместе долгий путь. Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее», — написал Лесик.

Как Харьков «стал опять настоящим русским городом» © Public domain

До этого упомянутый камень уже был разрушен в 2017 году. Активисты не раз просили Службу безопасности отреагировать на действия депутата Лесика.

Ранее сообщалось, что депутаты Киевсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы между городами Киевом и Москвой. Не голосовала в полном составе только фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь».