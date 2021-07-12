Отмечается, что список сформирован исходя из средних оценок за все поединки турнира футболистов, которые провели не менее четырех матчей.
«Так, с негативной стороны отметились Александр Караваев (6.31), Сергей Сидорчук (6.26) и Роман Яремчук (6.56). Кроме того, в сборной оказался экс-защитник [киевского] "Динамо" Домагой Вида (Хорватия), а также голкипер сборной Германии Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер (Германия) и Йошко Гвардиол (Хорватия), полузащитники Бернарду Силва (Португалия), Джо Аллен (Уэльс) и Аарон Рэмси (Уэльс), а также нападающий Диогу Жота (Португалия)», — говорится в сообщении.
Сборная Украины завершила Евро-2020 на стадии четвертьфинала, уступив 4:0 будущим финалистам англичанам.