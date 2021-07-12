Три футболиста сборной Украины оказались в символической сборной худших игроков Евро-2020 по версии портала WhoScored. Об этом 12 июля сообщает «КП в Украине»

Украинские функционеры «убили» надежду футбольной сборной попасть на чемпионат мира © REUTERS, Lee Smith «Так, с негативной стороны отметились Александр Караваев (6.31), Сергей Сидорчук (6.26) и Роман Яремчук (6.56). Кроме того, в сборной оказался экс-защитник [киевского] "Динамо" Домагой Вида (Хорватия), а также голкипер сборной Германии Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер (Германия) и Йошко Гвардиол (Хорватия), полузащитники Бернарду Силва (Португалия), Джо Аллен (Уэльс) и Аарон Рэмси (Уэльс), а также нападающий Диогу Жота (Португалия)», — говорится в сообщении. Сборная Украины завершила Евро-2020 на стадии четвертьфинала, уступив 4:0 будущим финалистам англичанам.