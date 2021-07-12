Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой партию президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах и назвал победу важным шагом на пути реформ. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter 12 июля

Додон анонсировал новый период в истории Молдавии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Партия «Действие и солидарность» после подсчета 99,5% набрала 52,74% и получит «монобольшинство» в парламенте. Теперь она также может самостоятельно сформировать правительство.

Ближайшие конкуренты PAS, блок социалистов и коммунистов, который возглавляют экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин набрали 27,22% голосов. Партия «Шор» набрала 5,75% голосов. В парламент пройдут три политсилы.