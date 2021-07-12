«Искренне поздравляю коллегу президента Майю Санду с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии "Действие и солидарность" (PAS), на парламентских выборах! Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений!» — написал Зеленский.
Партия «Действие и солидарность» после подсчета 99,5% набрала 52,74% и получит «монобольшинство» в парламенте. Теперь она также может самостоятельно сформировать правительство.
Ближайшие конкуренты PAS, блок социалистов и коммунистов, который возглавляют экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин набрали 27,22% голосов. Партия «Шор» набрала 5,75% голосов. В парламент пройдут три политсилы.