После скандала с внефракционным депутатом Александром Юрченко, который отрицает нетрезвое управление автомобилем, Разумков предложил рассмотреть вопрос разработки законопроекта.
«Закон должен быть один для всех. Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая действительно смогла бы очистить Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег», — заявил он.
Разумков напомнил, что уголовная ответственность и решение суда являются основанием для лишения депутатского мандата.
На прошлой неделе в центре Львова Юрченко совершил ДТП, а затем пытался нанести повреждения пострадавшему водителю. На следующий день первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко призвал Юрченко сложить депутатские полномочия.