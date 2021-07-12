Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 июля в ходе согласительного совета парламента предложил фракциям подумать, как системно решить проблему с депутатами, которые замешаны в пьяной езде с ДТП. Соответствующую трансляцию вел телеканал «Рада»

Депутат Рады спровоцировал ДТП, есть пострадавшие — СМИ © Facebook, 112.ua Александром Юрченко, который отрицает нетрезвое управление автомобилем, Разумков предложил рассмотреть вопрос разработки законопроекта.

«Закон должен быть один для всех. Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая действительно смогла бы очистить Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег», — заявил он.

Разумков напомнил, что уголовная ответственность и решение суда являются основанием для лишения депутатского мандата.

На прошлой неделе в центре Львова Юрченко совершил ДТП, а затем пытался нанести повреждения пострадавшему водителю. На следующий день первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко призвал Юрченко сложить депутатские полномочия.