Международные украинско-британские военные учения «Казацкая Булава-2021» стартовали в Николаевской области и продлятся до 24 июля. Об этом 12 июля сообщили Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Сухопутные войска ВСУ в Facebook

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