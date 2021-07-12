В частности, учения пройдут на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений «Широкий Лан». Участие примут около 2 тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран — Украина, Великобритания, Канада, США и Швеция.
«Совместные мероприятия подкрепляют наши общие ценности», — говорится в сообщении.
В торжествах приняли участие представители командования Сухопутных войск ВСУ, оперативного командования «Восток», командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии и командир операции UNIFIER.