Ранее ролик с участием Кикабидзе в съемках появился в официальном аккаунте сериала в Instagram.
«Вахтанг Кикабидзе действительно снимается в одной серии сериала, но не в главной роли, а в одном эпизоде», — пояснил продюсер.
Советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе известен антироссийскими заявлениями в связи с конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 года. Он перестал выступать с концертами в России.
После 2014 года Кикабидзе высказывался в поддержку украинских военных — участников т.н. АТО в Донбассе и посвятил концерт памяти «Небесной сотни».
В 2020 году был избран в парламент Грузии VII созыва от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».
Съемки седьмого и последнего сезона сериала «Сваты» сейчас продолжаются в Грузии. Зрители увидят своих любимых актеров — Федора Добронравова, Александра Феклистова, Татьяну Кравченко, Анну Кошмал и других, ждут их и сюрпризы.
«Сваты» — комедийный телесериал украинской «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, шестой и пока последний — в 2013-м. Съемкам 7-го сезона сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина.