В одной из серий 7-го сезона сериала «Сваты» снялся грузинский актер Вахтанг Кикабидзе. Об этом в комментарии РИА Новости 12 июля сообщил продюсер Сосо Абзианидзе

Ранее ролик с участием Кикабидзе в съемках появился в официальном аккаунте сериала в Instagram.

«Вахтанг Кикабидзе действительно снимается в одной серии сериала, но не в главной роли, а в одном эпизоде», — пояснил продюсер.

Советский и грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе известен антироссийскими заявлениями в связи с конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 года. Он перестал выступать с концертами в России.

После 2014 года Кикабидзе высказывался в поддержку украинских военных — участников т.н. АТО в Донбассе и посвятил концерт памяти «Небесной сотни».

В 2020 году был избран в парламент Грузии VII созыва от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

СМИ опубликовали фото реальных семей «Сватов» © Татьяна Кравченко/Инстаграм Федора Добронравова, Александра Феклистова, Татьяну Кравченко, Анну Кошмал и других, ждут их и сюрпризы.

«Сваты» — комедийный телесериал украинской «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, шестой и пока последний — в 2013-м. Съемкам 7-го сезона сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина.