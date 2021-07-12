Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» и глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко осудил поддержку рэпером Серегой президента Белоруссии Александра Лукашенко и придумал флешмоб. Об этом 12 июля он написал в Telegram

«Белорусский рэп-исполнитель Серега, который сейчас проживает в Украине, на днях выступил перед Лукашенко на пропагандистском концерте. Он выразил всестороннюю поддержку диктатору, публично обняв его и пожав руку… К сожалению, у нас нет легальных способов наказать за сотрудничество с Лукашенко, но мы можем выразить свое общественное мнение», — написал депутат.

Гончаренко объяснил, почему украинская прокуратура должна открыть дело против Лукашенко © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Ранее Серега отметил, что рукопожатие у Лукашенко самое сильное в Европе — Восточной, Центральной и Западной.

Гончаренко требует от власти полностью прекратить любые дипломатические отношения с Белоруссией, кроме вопросов политзаключенных и беженцев, возбудить уголовное дело против Лукашенко, а также готовиться к полному прекращению торгово-экономических отношений «до полной блокады Белоруссии».

Депутат также потребовал возбудить в стране дело против Лукашенко «за сотрудничество с ДНР и ЛНР».