«Белорусский рэп-исполнитель Серега, который сейчас проживает в Украине, на днях выступил перед Лукашенко на пропагандистском концерте. Он выразил всестороннюю поддержку диктатору, публично обняв его и пожав руку… К сожалению, у нас нет легальных способов наказать за сотрудничество с Лукашенко, но мы можем выразить свое общественное мнение», — написал депутат.
Гончаренко предложил зайти на последнее видео на You-канале и TikTok Сереги, «ставить дизлайк» и написать определенный комментарий: «534 политзаключенных. Как ты можешь жать руку, которая в крови? Жыве Беларусь!».
Ранее Серега отметил, что рукопожатие у Лукашенко самое сильное в Европе — Восточной, Центральной и Западной.
Гончаренко требует от власти полностью прекратить любые дипломатические отношения с Белоруссией, кроме вопросов политзаключенных и беженцев, возбудить уголовное дело против Лукашенко, а также готовиться к полному прекращению торгово-экономических отношений «до полной блокады Белоруссии».
Депутат также потребовал возбудить в стране дело против Лукашенко «за сотрудничество с ДНР и ЛНР».