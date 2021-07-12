На втором месте оказался «Блок коммунистов и социалистов» (ПСРМ-ПКРМ), который набрал 27,24% голосов. Третье место досталось партии «Шор», за которую проголосовали 5,75% избирателей.
Остальные политсилы, согласно предварительным данным, не проходят в парламент. Так, блок Ренато Усатого набрал 4,1% голосов, партия «Платформа Достоинство и правда» (DA) — 2,33%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов избирателей.
Санду заявила, что граждане Молдавии должны как можно скорее почувствовать преимущества «чистого» парламента, и отметила, что после того, как результаты голосования 11 июля будут признаны, она сможет обсудить с парламентом формирование нового правительства.
В Молдавии на выборах 11 июля проголосовали более 1,47 миллиона избирателей — 48,41% от общего числа граждан, имеющих право голоса. За рубежом уже проголосовали более 212,1 тысячи граждан.