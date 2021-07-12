Отмечается, что рекорд устанавливался в центре Мариуполя и был зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.
«Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины! Флаг длиной 128 и шириной 3 метра приехал на Приазовье из Закарпатья, благодаря стараниям закарпатских волонтеров», — говорится в сообщении.
Также накануне шестилетний житель города Стрый Львовской области Марко Данчевский установил еще один рекорд Украины, воссоздав наизусть 196 стран на контурной карте за 13,5 минуты без единой ошибки.