Бойцы «Закарпатского легиона» установили рекорд Украины по наибольшему количеству военнослужащих, которые развернули государственный флаг Украины. Об этом 11 июля сообщил «Закарпатский легион» – 128-я Отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ в Facebook

В Харькове на массовой молитве поставили рекорд © president.gov.ua «Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины! Флаг длиной 128 и шириной 3 метра приехал на Приазовье из Закарпатья, благодаря стараниям закарпатских волонтеров», — говорится в сообщении. Также накануне шестилетний житель города Стрый Львовской области Марко Данчевский установил еще один рекорд Украины, воссоздав наизусть 196 стран на контурной карте за 13,5 минуты без единой ошибки.