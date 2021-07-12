Белорусский хип-хоп-исполнитель Серега (Сергей Пархоменко) выступил на концерте во время праздника Купалы в Белоруссии и выразил всестороннюю поддержку президенту республики Александру Лукашенко, передает на днях БелТА

«Я не хочу войны»: рэпер Серега выступил за дружбу Украины, России и Белоруссии © Серега/Инстаграм

«Певец по-настоящему зажег на концерте, а под его коронный "Черный бумер" танцевали даже другие артисты за сценой. В завершение своего выступления он попросил проверить на прочность рукопожатие Александра Лукашенко, чтобы не доверять чужим мыслям на этот счет. И сделал вывод, что оно самое сильное во всей Европе — Восточной, Центральной и Западной», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в сети, видно, что Серега и Лукашенко не просто пожали друг другу руки, но и дважды приветливо обнялись и о чем-то поговорили.

Серега — белорусский хип-хоп исполнитель, прославился после выхода хита «Черный бумер». Выступает с концертами в России, Белоруссии и Украине. Живет на Украине.