Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили штаб-квартиру Национального олимпийского комитета (НОК), где встретились со спортсменами, которые будут представлять Украину на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба главы государства

Украинских олимпийцев оденут китайцы © vokrugsveta.ua

«Хочу обратиться к вам, ваши превосходительства. Потому что так обращаются в кругу дипломатов и так общаются дипломаты, консулы и послы. Я убежден, что вы — лучшие послы, которые у нас есть. Которые действительно представляют Украину за пределами наших границ на высоком уровне. Благодаря вам в Лондоне, Барселоне, в Пекине и даже в Сочи раздается "Ще не вмерла…" (гимн Украины. — Ред.) и поднимается наш украинский флаг», — заявил Зеленский, обращаясь к украинским олимпийцам.

Он пожелал, чтобы в ближайшие дни к победной географии Украины присоединился Токио.

Глава государства также отметил, что украинские спортсмены становятся примером для подражания для детей и молодежи, поэтому нужно, чтобы телевидение уделяло больше внимания именно спортивным новостям. Помимо прочего, президент передал олимпийцам флаг Украины, подписанный военными.

В свою очередь, глава НОК Сергей Бубка пожелал спортсменам спокойствия и уверенности в собственных силах, что является самым важным перед такими соревнованиями.

Дзюдоистка Дарья Билодид и борец Жан Беленюк от имени олимпийцев поблагодарили президента за встречу накануне стартов. Они также подчеркнули важность внимания к спорту со стороны государства.