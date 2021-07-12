Зеленскому продемонстрировали образцы формы для участия в Олимпиаде-2020, которая из-за пандемии COVID-19 пройдет в этом году в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Президент и первая леди отметили стильный дизайн экипировки национальной сборной.
«Хочу обратиться к вам, ваши превосходительства. Потому что так обращаются в кругу дипломатов и так общаются дипломаты, консулы и послы. Я убежден, что вы — лучшие послы, которые у нас есть. Которые действительно представляют Украину за пределами наших границ на высоком уровне. Благодаря вам в Лондоне, Барселоне, в Пекине и даже в Сочи раздается "Ще не вмерла…" (гимн Украины. — Ред.) и поднимается наш украинский флаг», — заявил Зеленский, обращаясь к украинским олимпийцам.
Он пожелал, чтобы в ближайшие дни к победной географии Украины присоединился Токио.
Глава государства также отметил, что украинские спортсмены становятся примером для подражания для детей и молодежи, поэтому нужно, чтобы телевидение уделяло больше внимания именно спортивным новостям. Помимо прочего, президент передал олимпийцам флаг Украины, подписанный военными.
В свою очередь, глава НОК Сергей Бубка пожелал спортсменам спокойствия и уверенности в собственных силах, что является самым важным перед такими соревнованиями.
Дзюдоистка Дарья Билодид и борец Жан Беленюк от имени олимпийцев поблагодарили президента за встречу накануне стартов. Они также подчеркнули важность внимания к спорту со стороны государства.