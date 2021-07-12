В результате переговоров Национального антарктического научного центра (НАНЦ) с постоянным комитетом SCAR (Научным комитетом по изучению Антарктики) для полуострова Киев в Антарктике зарегистрировали новое имя. Об этом НАНЦ сообщил на днях на своей странице в Facebook

На украинской антарктической станции пингвины бегают по розовому снегу © antarcticcenterua/Инстаграм Полуостров Киев — это преимущественно покрытый ледниками полуостров овальной формы, который находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов. Именно к этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, где находится украинская антарктическая станция «Академик Вернадский», и как раз поэтому полуостров получил название Киев.