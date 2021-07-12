«Чтобы популяризировать использование в английской транслитерации названия Киева как Kyiv (основанную на украинском названии города) вместо Kiev. Так вот — отличная новость! Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR) зарегистрировал новое географическое название полуострова Киев — Kyiv Peninsula — в сводном каталоге географических названий Антарктики», — говорится в сообщении.
Полуостров Киев — это преимущественно покрытый ледниками полуостров овальной формы, который находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов. Именно к этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, где находится украинская антарктическая станция «Академик Вернадский», и как раз поэтому полуостров получил название Киев.