Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 11 июля отреагировал на план властей Литвы построить на границе с Белоруссией стену или иное заграждение, передает RT

Литва отказалась выдать Белоруссии оппозиционерку Тихановскую © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Днем ранее стало известно, что Еврокомиссия отказалась выделять Литве средства на строительство заграждения.

В июле литовские власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в страну через территорию Белоруссии. По данным пограничников Литвы, число таких нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.