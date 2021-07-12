Литва отказалась выдавать Белоруссии бывшего кандидата в президенты и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Об этом 11 июля заявил гепрокурор Белоруссии Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1»

Тихановская спрогнозировала скорый уход Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

«Мы направили и направляем соответствующие документы, пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче», — сказал генпрокурор.

Он также добавил, что в отказе не сказано, на каком основании было принято решение.

«То есть правовых оснований мы в этом не увидели», — заключил Швед.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.