Должной мотивировки в ответе литовской стороны не приводилось.
«Мы направили и направляем соответствующие документы, пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче», — сказал генпрокурор.
Он также добавил, что в отказе не сказано, на каком основании было принято решение.
«То есть правовых оснований мы в этом не увидели», — заключил Швед.
В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.