По его словам, «Северный поток – 2» может быть остановлен на любом этапе.
«Так, как он был приостановлен еще в 2019 году. Мы будем настаивать в разговоре с нашими партнерами, что "Северный поток – 2" — это угроза не только Украине, не только странам Восточной Европы, а это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа и получить инструмент шантажа, которым станет этот проект», — отметил он.
Жовква добавил, что проект не имеет ничего общего с экономикой, но содержит важную геополитическую составляющую.
«Надо воспринимать это серьезнее, так как не исключено, что за этим проектом проследуют новые проекты», — подытожил он.
Изначально запуск «Северного потока – 2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.