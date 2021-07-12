В Киеве все еще верят в возможность остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом 11 июля сказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает «Телеграф»

Spiegel: Германия может заплатить Украине компенсацию за «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Так, как он был приостановлен еще в 2019 году. Мы будем настаивать в разговоре с нашими партнерами, что "Северный поток – 2" — это угроза не только Украине, не только странам Восточной Европы, а это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа и получить инструмент шантажа, которым станет этот проект», — отметил он.

Жовква добавил, что проект не имеет ничего общего с экономикой, но содержит важную геополитическую составляющую.

«Надо воспринимать это серьезнее, так как не исключено, что за этим проектом проследуют новые проекты», — подытожил он.

Изначально запуск «Северного потока – 2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.