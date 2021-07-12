В банду входили ветераны так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, детский тренер по восточным единоборствам и его бывшие коллеги.
Для нападений преступники выбирали дома, показанные журналистами в антикоррупционных расследованиях. При этом они заявляли, что следовали благородным целям: «конфисковывали» нажитое «неправедным путем».
Вдобавок члены группировки угрожали потерпевшим оружием, давали детям в руки гранаты, чтобы родители не поднимали шума, и даже стреляли в тех, кто решался оказать им сопротивление.
Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.