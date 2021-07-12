Украинские полицейские задержали организованную группировку, которая на протяжении нескольких лет грабила дома судей и чиновников. Об этом 11 июля сообщил портал «Страна.ua»

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Для нападений преступники выбирали дома, показанные журналистами в антикоррупционных расследованиях. При этом они заявляли, что следовали благородным целям: «конфисковывали» нажитое «неправедным путем».

Вдобавок члены группировки угрожали потерпевшим оружием, давали детям в руки гранаты, чтобы родители не поднимали шума, и даже стреляли в тех, кто решался оказать им сопротивление.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.