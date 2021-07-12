Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» 11 июля заявил, что украинцы допустили большую ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны

Мураев рассказал об «истерике» Зеленского из-за НАТО © Евгений Мураев Петр] Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», — сказал политик.

Мураев добавил, что немалую роль в этом сыграл сериал «Слуга народа», с главным героем которого пытался себя ассоциировать украинский лидер.

Политик призвал граждан Украины объединяться и помогать друг другу, так как государство во главе с Зеленским «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».

Ранее социологи назвали шансы Владимира Зеленского на победу на новых президентских выборах. Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего и New Image Marketing Group, если бы первый тур выборов состоялся в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 30% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.