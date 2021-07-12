«Первая из них — Таджикистан. Причём основные проблемы Средней Азии лягут на его границы», — подчеркнул Абзалов.
Он напомнил, что в Таджикистане расположена военная база России, что делает афганскую проблему также и российской.
Также трудности возникнут и у Турции, которой по договоренности с США придется вводить свой контингент в столицу Афганистана Кабул и, возможно, в некоторые афганские провинции, добавил Абзалов.
Кроме того, пострадает Пакистан, ныне поддерживающий афганских талибов*, так как резко усилятся миграционные потоки, считает эксперт.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
* Талибан — запрещенная в РФ организация.