«Первая из них — Таджикистан. Причём основные проблемы Средней Азии лягут на его границы», — подчеркнул Абзалов.

Афганский синдром. Бегство армии США или передача власти «Талибану»*?
Афганский синдром. Бегство армии США или передача власти «Талибану»*?
© AP, Rahmat Gul
Он напомнил, что в Таджикистане расположена военная база России, что делает афганскую проблему также и российской.

Также трудности возникнут и у Турции, которой по договоренности с США придется вводить свой контингент в столицу Афганистана Кабул и, возможно, в некоторые афганские провинции, добавил Абзалов. 

Кроме того, пострадает Пакистан, ныне поддерживающий афганских талибов*, так как резко усилятся миграционные потоки, считает эксперт.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте. 

 

* Талибан — запрещенная в РФ организация.