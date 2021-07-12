Афганистан является ключевой точкой и для Средней Азии, и для Ближнего Востока, поэтому после вывода войск США проблемы возникнут в целом ряде стран, сказал политолог Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

«Первая из них — Таджикистан. Причём основные проблемы Средней Азии лягут на его границы», — подчеркнул Абзалов.

Афганский синдром. Бегство армии США или передача власти «Талибану»*? © AP, Rahmat Gul

Также трудности возникнут и у Турции, которой по договоренности с США придется вводить свой контингент в столицу Афганистана Кабул и, возможно, в некоторые афганские провинции, добавил Абзалов.

Кроме того, пострадает Пакистан, ныне поддерживающий афганских талибов*, так как резко усилятся миграционные потоки, считает эксперт.

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* Талибан — запрещенная в РФ организация.