В этот день в Польше на государственном уровне почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. 11 июля отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.
«Память о страданиях и смерти наших соотечественников также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством — на основе правды, общего опыта и современных стремлений», — говорится в заявлении Дуды.
Он подчеркнул, что погибшие были мучениками, которые были убиты украинскими националистами только за то, что были поляками.
Украинские националисты во время Второй мировой войны воевали против советских войск на стороне гитлеровской Германии.
Героизацию властями Украины Организации украинских националистов (ОУН) и ее лидера Степана Бандеры осуждают Россия, Израиль и Польша.
Украинские националисты среди прочего устроили в 1943 году так называемую «Волынскую резню», геноцид поляков, евреев и русских, жертвами которого стали до 150 тыс. человек.
Нынешние украинские власти официально признали организаторов «Волынской резни» борцами за свободу и независимость Украины, хотя Бандера и был лишен звания Героя Украины.