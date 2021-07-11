Президент Польши Анджей Дуда в послании по случаю годовщины Волынской резни призвал строить хорошие отношения с украинцами на основе правды и современных стремлений. Его заявление было опубликовано на сайте польского правительства на украинском языке 11 июля

В этот день в Польше на государственном уровне почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. 11 июля отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.

«Память о страданиях и смерти наших соотечественников также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством — на основе правды, общего опыта и современных стремлений», — говорится в заявлении Дуды.

Он подчеркнул, что погибшие были мучениками, которые были убиты украинскими националистами только за то, что были поляками.

Апология убийц. На Украине оправдывают Волынскую резню © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Героизацию властями Украины Организации украинских националистов (ОУН) и ее лидера Степана Бандеры осуждают Россия, Израиль и Польша.

Украинские националисты среди прочего устроили в 1943 году так называемую «Волынскую резню», геноцид поляков, евреев и русских, жертвами которого стали до 150 тыс. человек.

Нынешние украинские власти официально признали организаторов «Волынской резни» борцами за свободу и независимость Украины, хотя Бандера и был лишен звания Героя Украины.