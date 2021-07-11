Загрязнение реки Ингулец горнорудными предприятиями после распада СССР достигло критического уровня, необходимо спасать систему орошения сельхозугодий в регионе, заявил председатель Николаевской облгосадминистрации (ОГА) Виталий Ким в ходе встречи с министром охраны окружающей среды и природных ресурсов, сообщила Николаевская ОГА 11 июля

Замгубернатора Георгий Решетилов отметил, что Ингулецкая оросительная система — одна из мощных на территории Украины, от качества ее воды зависят более 114 тыс. гектар сельскохозяйственных угодий.

«Это почти 60% от общего количества орошаемых земель Николаевщины. Поэтому внимание привлечено к критичности ситуации и принятия необходимых действий для улучшения экологического состояния реки Ингулец. Стоит вопрос: как спасти орошение в этом году на Николаевщине?» — сказал он.

Украинская власть резко повысила цену воды для орошения, и это убивает сельское хозяйство - фермер © РИА Новости, Иосиф Будневич / Перейти в фотобанк

В Николаевской ОГА сообщают, что для предотвращения прекращения работы Ингулецкой оросительной системы между общественной союзом «Ассоциация пользователей водоводов» и одним из предприятий заключен договор о подаче 15 млн куб. м воды из Карачуновского водохранилища.

Этого объема должно хватить приблизительно на месяц. Чтобы продолжить оросительный сезон и удержать качество воды в природных нормативам, каналом Днепр-Ингулец необходимо подать почти 29 млн куб. м воды на сумму 36 млн грн.