Замгубернатора Георгий Решетилов отметил, что Ингулецкая оросительная система — одна из мощных на территории Украины, от качества ее воды зависят более 114 тыс. гектар сельскохозяйственных угодий.
«Это почти 60% от общего количества орошаемых земель Николаевщины. Поэтому внимание привлечено к критичности ситуации и принятия необходимых действий для улучшения экологического состояния реки Ингулец. Стоит вопрос: как спасти орошение в этом году на Николаевщине?» — сказал он.
Отмечается, что Госводагентство для уменьшения ущерба, наносимого экосистеме Ингула, и обеспечения хорошего качества воды в необходимый период разработало регламент промывания устья. На реализацию этих мероприятий привлекались средства нескольких предприятий.
В Николаевской ОГА сообщают, что для предотвращения прекращения работы Ингулецкой оросительной системы между общественной союзом «Ассоциация пользователей водоводов» и одним из предприятий заключен договор о подаче 15 млн куб. м воды из Карачуновского водохранилища.
Этого объема должно хватить приблизительно на месяц. Чтобы продолжить оросительный сезон и удержать качество воды в природных нормативам, каналом Днепр-Ингулец необходимо подать почти 29 млн куб. м воды на сумму 36 млн грн.