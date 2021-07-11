Одна из групп украинских пенсионеров получает в два раза заниженные выплаты, написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook

По его словам, в 2017 году при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован.

«Поэтому сегодня вновь назначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство планирует исправить эту ситуацию», — сообщил чиновник.

Пенсии по-новому. Что готовят украинцам © CC0, Pixabay

В частности, предусматривается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2 тыс. грн (5,45 тыс. руб) для почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров и установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривен (10,5 тыс. руб).

Также Шмыгаль пообещал надбавку в 700 грн (1,9 тыс. рублей) военным-инвалидам, каковых на Украине, по его словам, более 40 тыс. человек.

После 2018 года на Украине неоднократно проходили протесты военных пенсионеров, которые были недовольны тем, что повышение пенсий их не затронуло.