По его словам, в 2017 году при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован.
«Поэтому сегодня вновь назначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство планирует исправить эту ситуацию», — сообщил чиновник.
Он уточнил, что повысить пенсии военным предложил президент Украины Владимир Зеленский. Данное решение Кабмин будет рассматривать на следующем заседании.
В частности, предусматривается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2 тыс. грн (5,45 тыс. руб) для почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров и установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривен (10,5 тыс. руб).
Также Шмыгаль пообещал надбавку в 700 грн (1,9 тыс. рублей) военным-инвалидам, каковых на Украине, по его словам, более 40 тыс. человек.
После 2018 года на Украине неоднократно проходили протесты военных пенсионеров, которые были недовольны тем, что повышение пенсий их не затронуло.