Украинские министры берут взятки потому, что у них очень маленькая зарплата, сказал вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24»

По его словам, в данный момент зарплата министра составляет 36 тыс. грн (98 тыс. рублей) в месяц, чего недостаточно для того, чтобы высокопоставленный чиновник удержался от искушения.

«Я считаю, что до 100 тыс. грн (272 тыс. рублей) — это точно могла бы быть нормальная умная заработная плата. Тем более, что такие зарплаты на Украине есть. Такие суммы получают судьи», — сказал Резников.

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Следует отметить, что, согласно публикуемым декларациям, даже официально украинские министры не живут на одну зарплату — разного рода доплаты, которые они получают, нередко в разы выше зарплат.

Самый «нищий» — глава Минфина Сергей Марченко — в 2020 году в среднем в месяц получал 50 тыс. грн. По критериям Резникова, это главный взяточник в правительстве — причем самый близкий к финансовым потокам.

Остальные министры в 2020 году в среднем за месяц уже зарабатывали более 133 тыс. грн (362 тыс. рублей), однако, как следует из слов Резникова, и такие доходы не вынудили министров отказаться от взяток.

Сам Резников, жалующийся на маленькую зарплату, получал в 2020 году в среднем 4,3 млн грн (11,72 млн рублей). Раз ему мало и этих денег, то становится очевидно: никакое повышение зарплат не заставит чиновников хотеть получать еще больше, пусть и с нарушением закона. Тем более тогда, когда им за это ничего не будет.