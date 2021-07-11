Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель дал оценку плану киевского режима по депортации россиян из Крыма. Его слова приводит РИА Новости 11 июля

О намерении украинских властей выселить граждан России с полуострова «после возвращения Крыма» ранее рассказал министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Киевские политики продолжают поражать своим чудовищным цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ», — цитирует агентство Гемпеля.

Крымский парламентарий при этом полагает, что полуостров может ничего не опасаться, находясь в составе России — своей исторической родины.

«Крым надежно защищен и в составе России навсегда. Поэтому все заявления Киева о возвращении полуострова — не более чем пустое сотрясение воздуха», — подчеркнул Гемпель.

Пушков отреагировал на желание Киева депортировать россиян из Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Не смотря на это незаконный киевский режим заявляет, что Крым является его собственностью и при поддержке Запада старается максимально усложнить жизнь крымчан.

В частности, были введены водная и энергетическая блокада Крыма, а российские паспорта крымчан признаются не во всех странах.

Однако в РФ отмечают, что Крым вошел в состав страны в соответствии с международным правом и Уставом ООН, а президент Владимир Путин отметил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.