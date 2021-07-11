«Наш Удачный чарт в отпуске на югах!!! Смотрите по Муз-тв наши субботние выпуски с Черноморского побережья!!!» — объявила Королева.
В видеоролике певица со съемочной группой едет в открытом автомобиле для туристов. Ее лицо полностью гладкое и оранжевого оттенка.
«Наташи Батьковны не осталось!», «Какая красивая Наташенька! Какое счастье, что есть фотошоп», «Я знаю двух человек, которые не стареют, это Юра Шатунов и Наташа Королева», «Это фильтры, а не фотошоп», «Не узнать Наталью», — отметили пользователи сети.
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Королеву уже не в первый раз упрекают в фотошопе. Ранее 48-летняя певица улучшила на фото лицо так, что ее можно принять за ровесницу 19-летнего сына Архипа.