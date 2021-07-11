Украинская певица Анастасия Приходько в интервью Славе Дёмину в YouTube 8 июля заявила, что в России все искусство заражено метастазами вроде творчества Дани Милохина и Моргенштерна, а Украина держит оборону

«Просто ад»: украинская певица «с фашистскими взглядами» пожаловалась на Меладзе © Депо Украина

Кроме того, в России платят за выступления во много раз больше, признала Приходько.

«Но там все меняется… Слава Богу, очень многие перестали туда ездить», — добавила она.

По словам Приходько, в культурной жизни России, «к чему ни прикоснись, все заражено» — начиная со МХАТа, который, по ее мнению, похоронил выход на сцену Ольги Бузовой.

«Слава Богу, что нас эти щупальца не касаются. Вот должен был приехать Моргенштерн, но его не пустили, сказали, сиди там. Мы пока держим оборону», — порадовалась украинская певица.

Ранее рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) подал иск в Окружной административный суд Киева на Службу безопасности Украины (СБУ) с целью оспорить запрет на въезд в страну.