В ответ на закон о коренных народах Украины РФ могла бы расширить программы по упрощению получения российского гражданства и переезда в РФ, для того чтобы граждане Украины могли бы стать гражданами России. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины. К ним, в частности, отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Закон устанавливает правовую защиту над коренными народами от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них. Президент России Владимир Путин сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии. Делегация РФ в ПАСЕ вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии заявила протест в связи с утверждением закона.

То же самое можно было бы сделать в отношении граждан Белоруссии и Молдавии, но конкретно в отношении Украины это было бы самым лучшим ответом, считает эксперт.

«К сожалению, в 2014-2015 годах был более удобный момент, когда миллионы людей готовы были переехать в Россию и пополнить наш демографический баланс. Тем более что, как правило, эти люди образованны, с активной позицией в плане труда и осваивания новых профессий, молодые (от 20 до 40 лет), и они не нуждаются в дополнительных ресурсах и усилиях на их адаптацию. Они и так принадлежат нашей культуре, знают язык и ассоциируют себя с Россией», — констатировал Безпалько.

Большая часть мигрантов, которая приезжает сюда, легко ассимилируется и абсолютно лояльна в отношении России, и она на практике подтверждает слова президента РФ о том, что русские и украинцы — один народ, заключил собеседник издания.

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