После того, как Киев все-таки принял закон о коренных народах Украины, никаких последствий для внутренней украинской политики не будет. Об этом рассказал главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Одесский эксперт Юрий Ткачев о последствиях закона о коренных народах Украины © скриншот с видео "Dumskaya TV" Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины. К ним, в частности, отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Закон устанавливает правовую защиту над коренными народами от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них. Президент России Владимир Путин сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии. Делегация РФ в ПАСЕ вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии заявила протест в связи с утверждением закона.

В законе прописано, что коренные народы получают дополнительные права и возможности до того, как они сформировались, все эти народности сформировались на территории Крыма, но ситуация в настоящий момент такова, что Украина никакие права и возможности на территории Крыма им предоставить не может, пояснил эксперт.

«Поэтому этот закон останется декларацией. Максимум что они могут, так это создать «бумажные» представительские органы этих народов, и будут вести номинальный диалог с этими представительскими лозунгами. Мы же понимаем, что большая часть этнических групп не очень зависят от тех решений, которые на Украине принимаются», — указал Ткачев.

Признаков того, что этот закон является частью политического диалога или торга, тоже нет, и внешнеполитических последствий этот закон также иметь не будет, заключил собеседник издания.

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