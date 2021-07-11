Инициатива России о том, чтобы максимально упростить процедуру получения своего гражданства для жителей Украины является вполне логичной. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии.

Если Украина не пускает нас к себе, мы должны привлекать украинцев, которые хотели бы приобрести гражданство, подчеркнул эксперт.

«Это правильно. Важно также то, что они таким образом будут влиять на родственников и свое окружение», — отметил Дзермант.

Но нужно понимать, что далеко не все на это пойдут и что значительная часть украинцев, которая симпатизирует России, гражданство принимать не будет, потому что у них могут быть из-за этого какие-то сложности, и про эту категорию нужно тоже не забывать, заключил собеседник издания.

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