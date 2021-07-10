Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о неофициальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Литве. Об этом 10 июля пишет издание «Сегодня»

Зеленский находился в Литве с рабочим визитом с 6 по 7 июля.

«Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве», — рассказала Тихановская в интервью.

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«Вы приняли столько белорусов — десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но они понимают белорусов, потому что сами прошли через это. И пускай еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но эту ежедневную поддержку мы чувствуем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина — с белорусским народом», — сказала Тихановская.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов, Тихановская — 10%. Протестующие потребовали отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.

Сама Тихановская вскоре уехала в Европу.