Зеленский находился в Литве с рабочим визитом с 6 по 7 июля.
«Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве», — рассказала Тихановская в интервью.
Он добавила, что официальных встреч с представителями украинской власти у нее не было, но она чувствует «поддержку Украины».
«Вы приняли столько белорусов — десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но они понимают белорусов, потому что сами прошли через это. И пускай еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но эту ежедневную поддержку мы чувствуем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина — с белорусским народом», — сказала Тихановская.
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов, Тихановская — 10%. Протестующие потребовали отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.
Сама Тихановская вскоре уехала в Европу.