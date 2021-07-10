Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд по телефону обсудили прогресс в выполнении Киевом реформ. Об этом 10 июля сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергей Никифорова

«Обсудили прогресс, которого достигла Украина за последние 2 недели. Это касается документов по ВККС, ВСП, закона про корпоративное управление и закона про СБУ. Понятно, что эти документы находятся на разных стадиях принятия, но они есть, и работа над ними идет. Собеседники также коснулись ситуации в "Нафтогазе"», — сказал Никифоров на брифинге.

Зеленский анонсировал «важную встречу» с Меркель © REUTERS, Gleb Garanich

Кроме того, согласно информации на сайте Офиса президента, Ермак и Нуланд обсудили актуальные вопросы дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины в США. Стороны также обсудили схожесть подходов Украины и США к вопросу «последствий реализации проекта "Северный поток-2"».

Дата встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена пока не утверждена, предполагается, что визит Зеленского в Штаты состоится в конце июля.