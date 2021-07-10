«Слухи глупые. Их нечего комментировать. Я взрослый человек», — сказал Вакарчук журналистам на фестивале Atlas Weekend в Киеве.
Вакарчук также рассказал о творческом сотрудничестве с Мусиенко.
«Она сегодня (9 июля — ред.) с нами выйдет на сцену как специальный гость. В одной или двух песнях — как настроение будет», — сказал певец.
Он также выразил надежду, что у Мусиенко все сложится с точки зрения ее будущей сольной карьеры.
Ранее стало известно, что Вакарчук расстался со своей гражданской женой Лялей Фонаревой спустя 20 лет совместной жизни. Позже в СМИ появились слухи о романе Вакарчука с молодой певицей Виталиной Мусиенко.