Украинский певец и бывший депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук впервые прокомментировал слухи о романе с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. Об этом 9 июля сообщило издание Obozrevatel

«Слухи глупые. Их нечего комментировать. Я взрослый человек», — сказал Вакарчук журналистам на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

«Она его бросит»: Вакарчука застукали с девушкой в два раза моложе © Святослав Вакарчук/Инстаграм

«Она сегодня (9 июля — ред.) с нами выйдет на сцену как специальный гость. В одной или двух песнях — как настроение будет», — сказал певец.

Он также выразил надежду, что у Мусиенко все сложится с точки зрения ее будущей сольной карьеры.

Ранее стало известно, что Вакарчук расстался со своей гражданской женой Лялей Фонаревой спустя 20 лет совместной жизни. Позже в СМИ появились слухи о романе Вакарчука с молодой певицей Виталиной Мусиенко.