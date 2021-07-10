На территории подконтрольных Киеву Подлесного, Троицкого и Орехово в Донбассе зафиксировали работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передает РИА Новости

«В зоне ответственности 59-й, 24-й и 57-й бригад ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Подлесное, Троицкое и Орехово зафиксировано применялись станции РЭБ "Буковель-АД"», — заявил представитель пресс-службы.

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«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — добавил представитель пресс-службы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.