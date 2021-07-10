«В зоне ответственности 59-й, 24-й и 57-й бригад ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Подлесное, Троицкое и Орехово зафиксировано применялись станции РЭБ "Буковель-АД"», — заявил представитель пресс-службы.
Кроме того, в Народной милиции сообщили, что украинские силовики размещают военную технику на подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения. Бронетехника и танк были замечены вблизи Подлесного, также боевые бронированные машины были размещены рядом с домами в подконтрольной Киеву Лоскутовке.
«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — добавил представитель пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.