На Украине морская охрана спасла парашютиста, которого унесло ветром во время десантирования в рамках учений Sea Breeze-2021. Об этом в субботу, 10 июля, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы

«В рамках воздушного компонента международных учений во время отработки одного из эпизодов — парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный — произошла нештатная ситуация. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова и он был вынужден спуститься среди моря. Катер Морской охраны провел тщательное обследование района и обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного», — говорится на сайте ведомства.

«Подразнить медведя» и «забыть» оружие. На юге Украины проходят крупнейшие учения НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Учения Sea Breeze стартовали в Одессе 28 июня. В Черном море были сосредоточены вооруженные силы 32 стран, включая США, Австралию, Бразилию, Канаду, Японию, Великобританию, Швецию, Пакистан, Израиль, Францию, Египет, Польшу, Данию, Турцию и даже африканский Сенегал.

Было задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих.