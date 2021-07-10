Отравление произошло 4 июля в ресторане «Панский кныш» в пгт Кульков Львовской области. Сначала сообщалось о 17 заболевших, но к утру 10 июля число госпитализированных выросло до 24 человек.
Отмечается, что среди пострадавших семь детей.
Пациенты обращались в больницу с 6 по 7 июля с жалобами на повышенную температуру, боль в животе, рвоту и диарею.
Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести с тенденцией к улучшению. Отмечается, что в настоящее время в больнице остаются 24 человека, трое находятся на амбулаторном лечении.