Во Львовской области после банкета в ресторане в больнице оказались 24 человека. Об этом 10 июля сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации

Отравление произошло 4 июля в ресторане «Панский кныш» в пгт Кульков Львовской области. Сначала сообщалось о 17 заболевших, но к утру 10 июля число госпитализированных выросло до 24 человек.

Выпускной под Винницей закончился массовым отравлением © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пациенты обращались в больницу с 6 по 7 июля с жалобами на повышенную температуру, боль в животе, рвоту и диарею.

Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести с тенденцией к улучшению. Отмечается, что в настоящее время в больнице остаются 24 человека, трое находятся на амбулаторном лечении.