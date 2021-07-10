Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко призвал внефракционного нардепа Александра Юрченко сложить мандат. Об этом говорится в публикации на сайте «СН» 9 июля

Ранее Юрченко во Львове попал в ДТП и бросился с кулаками на пострадавшего. По данным СМИ, тест подтвердил у депутата наркотическое опьянение.

«Очередной инцидент с Юрченко вызывает только один вопрос: почему этот человек, который почти год назад стал фигурантом уголовного производства о взятке, до сих пор не получил законный приговор?», — отметил Корниенко.

Депутат Рады Юрченко отделается штрафом за нападение © Facebook, Олександр Юрченко

«Еще тогда я предлагал ему добровольно сложить депутатский мандат, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод это сделать. Я призываю его сложить полномочия народного депутата по личному заявлению», — добавил зампредседателя фракции.

По словам Корниенко, Конституция предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата после оглашения обвинительного приговора, но он пока не оглашался.

Зампредседателя «Слуги народа» призвал Нацполицию и Офис генпрокурора как можно быстрее расследовать случившееся.