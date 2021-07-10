Ранее Юрченко во Львове попал в ДТП и бросился с кулаками на пострадавшего. По данным СМИ, тест подтвердил у депутата наркотическое опьянение.
«Очередной инцидент с Юрченко вызывает только один вопрос: почему этот человек, который почти год назад стал фигурантом уголовного производства о взятке, до сих пор не получил законный приговор?», — отметил Корниенко.
Он также напомнил, что Юрченко исключили из фракции «Слуга народа» в сентября 2020 года после того, как его заподозрили в требовании взятки.
«Еще тогда я предлагал ему добровольно сложить депутатский мандат, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод это сделать. Я призываю его сложить полномочия народного депутата по личному заявлению», — добавил зампредседателя фракции.
По словам Корниенко, Конституция предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата после оглашения обвинительного приговора, но он пока не оглашался.
Зампредседателя «Слуги народа» призвал Нацполицию и Офис генпрокурора как можно быстрее расследовать случившееся.