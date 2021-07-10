В Госпогранслужбе Украины отвергли заявление российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) о том, что он въехал в страну. Об этом 10 июля в комментарии «Стране» сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко

«Если Моргенштерн сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство», — сказал Дейнеко.

Моргенштерн рассказал о «медовом месяце» на Украине © Instagram @morgen_shtern Моргенштерна в «черный список» артистов. При этом у рэпера в июле был запланирован ряд концертов на Украине.

Накануне рэпер опубликовал в своем Instagram видео, снятое на фоне подсолнухов, на котором рэпер говорит, что проводит медовый месяц на Украине. Заявление было шуткой — подсолнухи, как и сам музыкант, находятся в его родной Башкирии.