«Если Моргенштерн сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство», — сказал Дейнеко.
Ранее украинский Минкульт по предложению СБУ внес Моргенштерна в «черный список» артистов. При этом у рэпера в июле был запланирован ряд концертов на Украине.
Накануне рэпер опубликовал в своем Instagram видео, снятое на фоне подсолнухов, на котором рэпер говорит, что проводит медовый месяц на Украине. Заявление было шуткой — подсолнухи, как и сам музыкант, находятся в его родной Башкирии.