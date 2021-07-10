Политолог уверен, что если деиндустриализация продолжится, то население станы будет сокращаться, поскольку оно станет «просто не нужно». Он также отметил, что в упадке сейчас находятся автомобилестроение и машиностроение.
«Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов. Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле — это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут — зерно, и поставлять его на рынок», — сказал Карасев.
Из-за реформы в образовательной сфере, добавил политолог, сокращается количество высших образовательных учреждений и не хватает специалистов. Крупные предприятия будут автоматизировать технологии, вследствие чего население начнет разъезжаться и тренд на деградацию сохранится.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявлял, что «факт того, что практически полстраны вынуждено работать за рубежом, свидетельствует о том, что экономики на Украине давно нет». По его словам, в последние годы наметилась тенденция к вывозу семей, поскольку люди не видят в Украине каких-либо перспектив для своих детей и внуков.