Русские и украинцы один народ. К числу «заблудших братьев» можно отнести только националистов, среди которых иногда попадаются разумные люди, осознающие ложь исторической концепции Украины. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины. К ним, в частности, отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Закон устанавливает правовую защиту над коренными народами от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них. Президент России Владимир Путин сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии. Делегация РФ в ПАСЕ вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии заявила протест в связи с утверждением закона.

Какую-то часть украинского народа можно назвать заблудшими или попавшими под воздействие пропаганды и промывки мозгов, которая осуществляется посредством образования или СМИ, но все остальные — это те же русские, которые страдают от того, что происходит на Украине, будучи не в силах что-либо изменить, уверен эксперт.

"Те люди, которые получают альтернативные источники информации, быстро прозревают. Те люди, которые выходят из украинского медийного поля, даже если они критически настроены, очень быстро меняют свое мнение в отношении нашей страны и нашего народа", — считает Безпалько.

С наиболее радикальными придется работать, но их не так много, а элиты, которые находятся у власти, вообще внеидеологичны, для них главное — быть наверху и контролировать ресурсы, заключил собеседник издания.

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