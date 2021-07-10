Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) последовал рекомендации комитета по соответствию и признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Российских спортсменов отстранили от соревнований на четыре года. Кроме того, Россия лишена права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Российские спортсмены, которых признают «чистыми», будут допущены на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры под нейтральным флагом
Эксперт пояснил, что российское руководство предоставило спортсменам самим принимать решение, ехать ли им на эти соревнования, или нет, а они приняли решение о том, чтобы ехать, потому что «олимпиада бывает раз в жизни, а мы к ней серьезно готовились».
«Это их выбор. Почему государство должно ограничивать свободную волю своих спортсменов? Они будут ныть, плакать, уезжать за рубеж, выступать в чужих сборных, потому что олимпиада раз в жизни. Если они хотят выступать так, пусть выступают», — подчеркнул Ищенко.
Политолог добавил, что лично он не считает профессиональный спорт чем-то полезным, поскольку это крупный бизнес, спортсмены зарабатывают деньги, а под каким флагом они будут это делать, им все равно.