Не Россия постоянно терпит унижения своих спортсменов-олимпийцев. Эти унижения терпят сами спортсмены, но это был их личный выбор. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что российское руководство предоставило спортсменам самим принимать решение, ехать ли им на эти соревнования, или нет, а они приняли решение о том, чтобы ехать, потому что «олимпиада бывает раз в жизни, а мы к ней серьезно готовились».

«Это их выбор. Почему государство должно ограничивать свободную волю своих спортсменов? Они будут ныть, плакать, уезжать за рубеж, выступать в чужих сборных, потому что олимпиада раз в жизни. Если они хотят выступать так, пусть выступают», — подчеркнул Ищенко.

Политолог добавил, что лично он не считает профессиональный спорт чем-то полезным, поскольку это крупный бизнес, спортсмены зарабатывают деньги, а под каким флагом они будут это делать, им все равно.