Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал позицию президента РФ Владимира Путина относительно того, что украинский народ «ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе».
Эксперт считает, что о около 30% украинцев сегодня выступили бы за общее пространство с белорусами и россиянами, но в Украине работает мощная пропаганда, и около 30% граждан уже подверглись этой пропаганде, хотят на Запад и в НАТО.
«Мне кажется, это тоже не фатально. Вопрос в том, можно ли работать с этой категорией, если можно, то как. Каким образом относиться к киевскому режиму? Какие меры применять, чтобы он был настроен не так деструктивно. Вопрос в методах. Есть ли они у нас, можем ли мы найти их, можем ли мы их применить», — рассуждает Дзермант.
По его мнению, пропаганда в отношении Украины больше была направлена на негатив, а надо искать точки опоры внутри общества.
Белоруссия и Россия должны относиться к украинцам как к родственникам, но нужно их вразумлять, приводить в чувство и воспитывать, если они берут в руки оружие и творят какой-то беспредел, заключил собеседник издания.
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