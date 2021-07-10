Формулировка Москвы и Минска об отделении украинского народа от украинской власти правильная, потому что режим в Киеве не тождественен украинскому народу. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко поддержал позицию президента РФ Владимира Путина относительно того, что украинский народ «ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе».

Эксперт считает, что о около 30% украинцев сегодня выступили бы за общее пространство с белорусами и россиянами, но в Украине работает мощная пропаганда, и около 30% граждан уже подверглись этой пропаганде, хотят на Запад и в НАТО.

«Мне кажется, это тоже не фатально. Вопрос в том, можно ли работать с этой категорией, если можно, то как. Каким образом относиться к киевскому режиму? Какие меры применять, чтобы он был настроен не так деструктивно. Вопрос в методах. Есть ли они у нас, можем ли мы найти их, можем ли мы их применить», — рассуждает Дзермант.

По его мнению, пропаганда в отношении Украины больше была направлена на негатив, а надо искать точки опоры внутри общества.

Белоруссия и Россия должны относиться к украинцам как к родственникам, но нужно их вразумлять, приводить в чувство и воспитывать, если они берут в руки оружие и творят какой-то беспредел, заключил собеседник издания.

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