Белоруссия и Россия должны относиться к украинцам как к родственникам, но нужно их вразумлять, приводить в чувство и воспитывать, если они берут в руки оружие и творят какой-то беспредел. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко поддержал позицию президента РФ Владимира Путина относительно того, что украинский народ «ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе».

То, что сейчас происходит на Украине, не означает, что они оторваны навсегда, это вопрос методов, как работать с заблудшим братом, считает эксперт.

«Да, нациков нужно наказывать, отсекать, уничтожать, потому что это вредители и деструктивные методы. Кого-то нужно вразумлять, кого-то встраивать в общие схемы. Тут уже вопрос технологий и работы с таким заблудшим братом, какую технологию применить, чтобы он пришел в себя и вернулся к разуму», — указал Дзермант.

Нужна серьезная программа по работе с Украиной и украинским обществом, чтобы начать влиять и переламывать ситуацию на свою сторону, но пока что ни Минск, ни Москва этим серьезно не занимались, заключил политолог.

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