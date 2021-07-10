Ранее писатель и экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский заявлял, что в Донбассе мечтают как минимум остановиться на границах республик, освободив территорию, которая контролируется Украиной, а также о том, чтобы освободить сухопутный путь к Крыму.
Даже если предположить, что прорыв к Приднестровью состоится, то войска ЛДНР должны быть в большом количестве пополнены добровольцами из России, считает эксперт.
«При мобилизации ЛДНР, которая по их подсчетам, давала возможность довести численность корпусов до 40-50 тысяч, необходимо было бы загнать туда еще такое же количество в качестве добровольцев. Это достаточно много и тяжело», — уточнил Ищенко.
Занятую территорию нужно еще контролировать, а в нынешних условиях вряд ли можно будет провести мобилизацию на освобождённых территориях и получить достаточное количество готового воевать населения, следовательно, ДНР/ЛНР придется рассчитывать только на себя, заключил политолог.