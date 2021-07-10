Силы ДНР/ЛНР физически не смогут дойти до Приднестровья. Даже если они будут оставлять по пути свои гарнизоны, то эти гарнизоны закончатся быстрее, чем они дойдут до Приднестровья. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Украина потеряла Крым © кадр видео Украина.ру Владлен Татарский заявлял, что в Донбассе мечтают как минимум остановиться на границах республик, освободив территорию, которая контролируется Украиной, а также о том, чтобы освободить сухопутный путь к Крыму.

Даже если предположить, что прорыв к Приднестровью состоится, то войска ЛДНР должны быть в большом количестве пополнены добровольцами из России, считает эксперт.

«При мобилизации ЛДНР, которая по их подсчетам, давала возможность довести численность корпусов до 40-50 тысяч, необходимо было бы загнать туда еще такое же количество в качестве добровольцев. Это достаточно много и тяжело», — уточнил Ищенко.

Занятую территорию нужно еще контролировать, а в нынешних условиях вряд ли можно будет провести мобилизацию на освобождённых территориях и получить достаточное количество готового воевать населения, следовательно, ДНР/ЛНР придется рассчитывать только на себя, заключил политолог.