Минские соглашения — это первый акт будущего нового нюрнбергского процесса над украинскими нацистами, которых будут судить прежде всего жители Донбасса, пострадавшие от них. Об этом рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в интервью изданию Украина.ру

Юрий Кот: Пусть теперь США занимаются такой Украиной, которую вырастили © Facebook, Alex Lansky Владимиром Путиным и Джо Байденом, затрагивалась в том числе тема украинского кризиса. По словам Путина, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. В свою очередь Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Советские люди с 1941 по 1945 год понимали, что война не закончится, пока враг не будет разбит наголову в его столице, а Минские соглашения — это по факту контрнаступление, которое позволяет с наименьшими кровавыми потерями в результате разбить врага в его столице, привел пример эксперт.

«Поймите, если Киев не станет нашим, не вернётся в своё русское состояние, не перестанут они постоянно к нам лезть, не перестанут они на нас нападать. И мы всё равно должны будем поставить флаг над Рейхстагом — Верховной Радой Украины. Никуда без этого не деться, мы должны это осознавать», — уверен Кот.

Можно понять жителей Донбасса, которые считают, что если народ Украины так живёт и не восстаёт, то он с этим согласился, но это не так, потому что они пребывают в состоянии заложников и в состоянии войны, которая рано или поздно должна окончиться победой, считает политолог.

Минские соглашения —путь к победе, и тогда не только Донбасс, но и вся остальная русская часть нынешней Украины тоже станет русской, другого пути нет, заключил собеседник издания.

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