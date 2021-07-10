Если США заставят Украину выполнять Минские соглашения, тогда России можно будет договариваться с ними по каким-то геополитическим вопросам, но вряд ли у них это получится. Об этом рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в интервью изданию Украина.ру

Юрий Кот: Пусть теперь США занимаются такой Украиной, которую вырастили © Facebook, Alex Lansky Владимиром Путиным и Джо Байденом, затрагивалась в том числе тема украинского кризиса. По словам Путина, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. В свою очередь Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

«Было предложено вернуть Украину в зону влияния России в обмен на сдерживание сближения России с Китаем. Самое страшное для Америки — это союз России и Китая. А если к нему ещё добавится Европа во главе с Германией… Американцы просто пытались нам «втюхать» Украину, этот уже протухший продукт. Как я понимаю, никто им не сказал ни «да», ни «нет»», — указал эксперт.

Кот отметил, что если США действительно хочет сделать России серьёзное предложение, то им нужно показать, насколько они влияют на геополитические процессы, и нужно заставить Украину выполнять Минские соглашения, а потом Москва посмотрит, какую позицию ей следует занять.

Американцы взяли на себя обязательства, и уже на следующий день была ситуация с послом, через несколько дней была остановлена военная помощь в размере 100 миллионов долларов для Украины, а потом украинская сторона заявила, что не может выполнить Минские соглашения, уточнил политолог.

Поэтому пусть теперь США сами занимаются такой Украиной, которую они сами создали, заключил собеседник издания.

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