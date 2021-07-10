Самое малое, что просочилось вовне по итогам встречи президентов России и США, это согласованная консолидированная позиция по Донбассу и Украине. Речь идет о необходимости выполнения Минских соглашений именно со стороны Киева. Об этом рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в интервью изданию Украина.ру

Юрий Кот: Пусть теперь США занимаются такой Украиной, которую вырастили © Facebook, Alex Lansky Владимиром Путиным и Джо Байденом, затрагивалась в том числе тема украинского кризиса. По словам Путина, Байден согласился с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. В свою очередь Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Эксперт отметил, что американцы взяли на себя обязательства за шесть месяцев заставить Киев выполнять Минские соглашения, поскольку они несут ответственность за власть, которая последние семь лет правит Украиной.

«Я могу только предполагать, но кое-какая информация у меня имеется. Было предложено вернуть Украину в зону влияния России в обмен на сдерживание сближения России с Китаем. Самое страшное для Америки — это союз России и Китая. А если к нему ещё добавится Европа во главе с Германией…», — указал Кот.

Однако, добавил политолог, российская сторона в ответ на это заявила, что если Вашингтон действительно делает серьёзное предложение, то ему нужно показать, насколько он влияет на эти процессы, а для этого необходимо заставить Украину выполнять Минские соглашения.

Если американцы заставят Украину выполнять Минские соглашения, тогда можно будет о чём-то разговаривать, но вряд ли у них это получится, заключил собеседник издания.

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